Demenz ist eine schleichende Krankheit, die nicht nur die Betroffenen belastet, sondern auch deren Angehörige und pflegende Personen. Rund 1,6 Millionen Demenzerkrankte gibt es in Deutschland. Am Anfang ist unter Umständen nur das Kurzzeitgedächtnis und die Merkfähigkeit gestört. Im Verlauf der Krankheit leidet auch das Langzeitgedächtnis, Betroffene verlieren mehr und mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie im Laufe ihres Lebens erworben haben. Die Demenz verändert das ganze Sein eines Menschen und die Betroffenen sind verbal oft nicht mehr zu erreichen.

Laut einer neuen Studie der vivida bkk befürchten 69 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 14 und 34 Jahren, dass sie selbst einmal an Demenz erkranken werden. Und ebenfalls 69 Prozent machen sich Sorgen, dass ihre Eltern oder Großeltern an Demenz erkranken werden. Sie sind weitgehend der Meinung, dass eine solche Erkrankung eine sehr große Belastung für die Familie darstellt.

Obwohl in den vergangen Jahren viel zu Demenz geforscht wurde, münden diese Forschungsergebnisse bisher noch nicht im relevanten Ausmaß und auch nicht schnell genug in die Pflegepraxis. Dabei stellen sich täglich unzählige Fragen: Wie können Menschen mit Demenz am Alltag teilhaben? Welche Bedürfnisse und Wünsche können je nach Stadium der Krankheit gemeinsam mit Angehörigen umgesetzt werden? Was können Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen im täglichen Miteinander tun, um die Bedarfe der Betroffenen zu deuten?