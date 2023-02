Der 12. September 2022 ist so etwas wie der zweite Geburtstag für Reporterin Daniela vom MDR WISSEN Podcast "Meine Challenge". An diesem Tag hat sie nach Chemotherapie und Operation die wohl beste Nachricht überhaupt bekommen: "Wir haben keine Krebszellen – oder Vorstufen davon – mehr im entnommenen Brustgewebe gefunden. Frau Schmidt, Sie sind krebsfrei!" Doch im gleichen Moment der großen Erleichterung baute sich über Danielas Kopf eine bedrohlich dunkle Wolke auf: krebsfrei, ja – für den Moment! Denn was ist, wenn das nicht so bleibt?

Rückfallquote: fünf bis zehn Prozent

Die Angst vor dem Rezidiv, also dem Rückfall, ist eine Angst, die wohl jede und jeder ehemalige Krebs-Erkrankte kennt. Und das sind viele: "Aktuell erkranken in Deutschland jedes Jahr circa 510.000 Menschen an Krebs", sagt Sven Weise. Er ist Geschäftsführer der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft. "Mehr als jeder zweite Mann und mehr als jede dritte Frau erkrankt statistisch gesehen im Laufe seines oder ihres Lebens mindestens einmal."

Und nicht immer ist der Albtraum nach einer erfolgreichen Behandlung wirklich vorbei: "Bei fünf bis zehn Prozent der Brustkrebs-Patientinnen kommt es innerhalb von fünf bis zehn Jahren nach der Erstbehandlung zu einem neuen Tumor-Wachstum, manchmal in der gleichen Brust, also zu sogenannten Lokal-Rezidiven", so Weise. "Dazu kommt noch die Angst der Betroffenen, dass ein Rezidiv mit Metastasen auftritt. Das ist sehr selten, kann aber passieren."

Risikofaktor Tumor-Biologie