Wie der (vermutlich) Mosasaurusnachwuchs aus dem Ei kam - könnte man sich so vorstellen. Bildrechte: Monica Kortshaw/University of Texas

Da hat uns die Natur ein dickes Ei gelegt - oder besser, eine Urzeitechse mit dem schönen Namen Mosasaurus und zwar in der Antarktis. Ein fossiler Fund, der jahrzehntelang unbeachtet im Nationalmuseum für Naturgeschichte in Santiago de Chile unter dem Begriff "Das Ding" vor sich hin schlummerte. Jetzt ist das Ei, um im Bild zu bleiben, doch noch geschlüpft, und das Geheimnis gelüftet. "Das Ding" ist vermutlich das Ei eines riesigen Meeresreptils wie z.B. eines Mosasaurus von vor rund 66 Millionen Jahren. Das lebte zur Kreidezeit und ist eine weitläufige Verwandte der Eidechsen, die wir oft im Sommer sehen, wenn sie sich auf Steinmauern sonnen.

Marktplatz in Santiago de Chile, mittig die Kathedrale, rechts ein Museum Bildrechte: IMAGO/Eleanor Scriven

Einer texanischen Forschungsgruppe fiel das seltsame Fossil auf, bei dem bis dahin unklar war, was es sein könnte. Für Julia Clarke, eine Professorin an der Jackson School of Geosciences in Austin (Texas), war schnell klar, um was es sich bei dem seltsamen Ding handelt. Optisch ähnelte es zwar eher einem eingeschrumpelten Fußball, dem man die Luft abgelassen hat, als einem Ei, in dem Leben herangewachsen ist.