Möwen und Schwalben kommen

Das thüringer Forscherteam hat aber nicht nur Gräser beobachtet, sondern auch Tiere: "Wir dokumentieren in einem jeweils definierten Gebiet zum Beispiel die Anzahl von Brutpaaren, die Verbreitung von Brutplätzen und den Bruterfolg von Seevögeln. Aus diesen Datensätzen lassen sich über die Jahre Veränderungen ablesen und so der Zustand des Ökosystems beurteilen", so Christina Braun. International gesehen gebe es kaum vergleichbare Beobachtungen über einen so langen Zeitraum. Und auch in der Fauna zeichnen sich erste Ergebnisse ab: Besonders Möwen und Seeschwalben würden die nun sommergrünen Gebiete schnell besiedeln. Im Sommer ist das Gebiet rund um die chilenische Siedlung Villa Las Estrellas auf der König-Georg-Insel in der Antarktis eisfrei. Bildrechte: Wikimedia Commons/SnowSwan (CC BY-SA 3.0)

Muscheln durch schnellen Klimawandel bedroht

Am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt am Main hat man unterdessen festgestellt, dass eine Reihe von Lebenwesen besonders unter dem Klimawandel leiden, an die viele vielleicht nicht sofort denken: Wie die Wissenschaftlerin Shan Huang zusammen mit amerikanischen Kollegen herausfand, schadet ein schneller Klimawandel besonders Muscheln. Zwar bevölkern die Meeresbewohern schon seit vielen Millionen Jahren unsere Erde und haben einige Klimawandel erlebt. Durch ihre begrenzte Mobilität können sie sich aber nur langsam an eine sich zu ihren Ungunsten verändernde Umgebung anpassen, weshalb die Individuen vor Ort austarben.