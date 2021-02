Unscheinbar an der Küste des antarktischen Festlands liegt das argentinische Örtchen Esperanza Station. Bildrechte: Wikimedia Commons/Murray Foubister (CC BY-SA 2.0), Montage: MDR

Au weia, war das kalt! Die vergangene Woche hat uns gezeigt: Es braucht nur knapp zweistellige Minusgrade, damit uns nichts mehr nach draußen kriegt. Lockdown hin oder her, klar war: Da draußen bei Schnee und minus 15 Grad ist es lebensfeindlich und drinnen kuschelig warm, fertig aus. Abgesehen davon, dass sich die Menschen im Norden Europas, Asiens und Amerikas über diese Zimperlichkeit herzlich amüsieren dürften – minus 15 Grad können übrigens selbst Hanfpalmen überleben! –, gibt es einen Kontinent, der tatsächlich als lebensfeindlich einzustufen ist.

In der Antarktis sind minus 18 Grad das höchste der Gefühle, zumindest im Winter an der Küste der Hauptlandmasse. Im Januar, also dann, wenn antarktischer Sommer herrscht, können es schon mal ein paar Grad über null werden. Im kontinentalen Inneren liegt die Jahresdurchschnittstemperatur aber mit minus 55 Grad deutlich darunter. 1983 wurde hier eine so kalte Temperatur gemessen, wie noch nirgendwo auf der Erde. Dieser negative Temperaturrekord liegt bei über minus 89 Grad in zwei Metern Höhe! Er wurde 2010 durch Satellitenmessungen geknackt: Direkt auf dem Eis herrschten in einem gebirgigen Kältetal Temperaturen von mehr als minus 93 Grad. Gibt es Leben unter dem dicken Eis der Arktis? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer will und vor allem kann bei diesem Klima leben? Nun, zugegeben, das ist schwierig. Aber warum nicht mal unter das Eis gucken? Vielleicht ist es dort ja angenehmer. Wenn man nach Leben sucht, dann lohnt es sich, nach Wasser zu suchen. Und solches gibt es in der Antarktis auch im flüssigen Zustand. Unter der dicken Eisdecke wurden bereits 400 sogenannte subglaziale Seen entdeckt – seit Millionen von Jahren von der Atmosphäre isoliert. Warum die nicht gefrieren? Das liegt am massiven Druck, den die Eisdecke auf diese unterirdischen Seen ausübt. Der senkt zunächst den Schmelzpunkt des Eises. Eine Kombination aus einer sanften Erwärmung durch Felsen darunter und der Abschirmung von der kalten Luft der Oberfläche ermöglicht die Entstehung von Seen.

Antarktis oder Antarktika? Genau genommen bezeichnet Antarktika den Kontinent ganz im Süden, auf dem sich auch der Südpol befindet. Antarktis bezeichnet das gesamte Gebiet, das auch die Meere mit einschließt, also vor allem den südlichen Ozean, auch Südpolarmeer genannt. Umgangssprachlich wird auch der Kontinent als Antarktis bezeichnet.

Wenn es dort jetzt noch Leben geben würde, könnte das bedeuten, dass dieses Leben seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert lebt. Das weckt Fantasyträume. Dass dort allerdings eine parallele Zivilisation unterirdischer Wesen existiert, ist unwahrscheinlich. Nicht einmal Fische sind zu erwarten. Aber immerhin: Forschende am Imperial College in London haben jetzt gezeigt, dass diese Seen gastfreundlicher für Lebewesen sein könnten als bisher angenommen.

Zuvor haben bereits Bohrungen mikrobielles Leben unter dem Eis nachgewiesen. Und solche Mikroben könnte es auch in den Seen geben. Diese würden statt durch Sonnenlicht und Photosynthese durch die Verarbeitung von Chemikalien Energie gewinnen. Das Forschungsteam hat jetzt Vorarbeit geleistet und ermittelt, wie unterirdische Wasserströme auch ohne Wind und Wetter funktionieren können – und wo Mikroben gefunden werden könnten. In den nächsten Jahren will ein Team aus Großbritannien und Chile dem unterirdischen Leben genauer auf den Grund gehen. Durch seine Isolation könnte es uns Einblicke in Millionen Jahre alte Welten geben. Und vielleicht sogar Hinweise darauf, was in untereisigen Seen auf den Monden von Jupiter und Saturn so los ist. Königpinguine: Der Fauna-Klassiker in der Antarktis Bildrechte: imago images/imagebroker