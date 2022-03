"Das ist mit Abstand das feinste Schiffswrack, das ich je gesehen habe. Es steht aufrecht, sehr stolz auf dem Meeresboden und ist intakt und in brillantem Zustand." Was Mensun Bound, Forschungsdirektor einer vom britischen Falklands Maritime Heritage Trust angeführten Expedition voller Ehrfurcht beschreibt, ist das Wrack des Expeditionsschiffs Endurance des britischen Polarforschers Ernest Shackelton (1874-1922).

Für Shackleton und seine Crew begann damit eine fast neunmonatige Odyssee. Die Reise führte die Männer zu Fuß über das Packeis, auf einer treibenden Eisscholle durch das Weddelmeer und schließlich auf drei Rettungsbooten nach Elephant Island. Auf der abgelegenen Insel ließ Shackleton im April 1916 den Großteil seiner Crew zurück. Er und fünf weitere Kameraden segelten noch 1.300 Kilometer bis Südgeorgien, überstiegen den Tausend Meter hohen vereisten Hauptkamm der Insel und erreichten am 19. Mai die norwegische Walfangstation Husvik. Mit Hilfe der Walfänger und eines chilenischen Wachbootes gelang es Shackleton schließlich am 30. August 1916, auch die auf Elephant Island zurückgelassenen Crew-Mitglieder zu retten.

Das Forschungsschiff SA Agulhas II auf der Suche nach der Endurance. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Etwa vier Seemeilen (7,7 Kilometer) südlich dieses Punktes fand die britisch geführte Endurance 22-Expedition das Schiffswrack nun am 5. März 2022 mithilfe eines Tauchrobotors in 3.008 Metern Tiefe. Zum Team des Expeditionsschiffes S.A. Agulhas II gehörten auch Wissenschaftler des deutschen Alfred-Wegener-Instituts. Eine von ihnen war die Meeresphysikerin Stefanie Arndt. Sie hat an Modellierungen mitgearbeitet, um die richtige Position des Forschungsschiffs zu berechnen. "Dies war deswegen relevant, da der Suchbereich quasi ganzjährig mit Meereis bedeckt ist", teilte die Forscherin mit. Um den Ozeanboden so effizient wie möglich abscannen zu können, seien zuvor Satellitenbilder und Drittvorhersagen analysiert worden.