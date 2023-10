Die Liste der unerwünschten Nebenwirkungen hormoneller Verhütungspräparate ist lang. Eine aktuelle Studie will jedoch auch eine positive Nebenwirkung der Antibabypille gefunden haben: Frauen, die die Pille genommen haben, hatten ein um 19 Prozent niedrigeres Risiko für rheumatoide Arthritis – der Form von Rheuma, die gegenwärtig am meisten verbreitet ist. Auch nachdem die Frauen aufgehört hatten, die Verhütungspille zu nehmen, ist ihr Risiko für rheumatoide Arthritis immer noch elf Prozent geringer, als bei der Vergleichsgruppe, so die Studienautoren.

Eine Hormontherapie während der Menopause hatte dagegen in der aktuellen Studie den gegenteiligen Effekt: Hier nahm das Risiko der Frauen, eine rheumatoide Arthritis zu entwickeln, um 16 Prozent zu. In beiden Fällen, sowohl zur Schwangerschaftsverhütung als auch während der Menopause werden weibliche Sexualhormone verabreicht. Dass die Wirkung in beiden Fällen so weit auseinanderging, erklären die Forschenden damit, dass die entsprechenden Medikamente sich aus unterschiedlichen Hormonen zusammensetzen und in unterschiedlicher Dosierung verabreicht werden. Erfasst wurde in der aktuellen Studie leider nicht, wie lange die Frauen die entsprechenden Hormonpräparate nahmen und wie genau diese sich zusammensetzten.