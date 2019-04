1.000 Kilometer Reichweite Durchbruch in der Akku-Forschung?

Warum Natrium keine Lösung ist

Die Natrium-Batterie kann damit zwar den Druck auf die Rohstoffe Lithium und Kobalt senken, aber sie löst nicht unser Akku-Problem beim Auto oder Smartphone. Dafür könnte es eine Lösung aus Kiel geben. An der Christian Albrechts-Universität forscht Materialwissenschaftlerin Sandra Hansen zu Silizium. Sie hofft damit Graphit in Batterien ersetzen zu können. Silizium sagt sie, gilt als das zweithäufigste Material der Welt. Es kann die zehnfache Menge Energie im Vergleich zu Graphit speichern, was derzeit in Akkus verwendet wird. Doch auch in diesem Modell wird Lithium gebraucht. Materialforscherin Hansen:

Wenn wir das Kombinieren, mit Schwefelelektroden zum Beispiel, haben wir eine deutlich höhere Leistungsdichte. Mit dem Auto 1.000 km fahren, innerhalb von zwölf Minuten aufgeladen, und dann kann ich 12 Kilometer weiter fahren. Sandra Hansen

Jedoch ist das derzeit noch ein Traum: Silizium bläht sich bei der Energieaufnahme auf und ist dadurch instabil. Der Akku würde also nicht alt werden. Sandra Hansen konnte nach jahrelanger Forschung das Silizium zwar stabilisieren, für den Akku im Elektroauto reicht das aber noch nicht.

Was kann Graphit, was Lithium nicht kann?

Maximilian Fichtner arbeitet in Ulm an einer anderen Alternative für das Graphit, die in einer neuen Generation von Akkus verwendet werden könnte. Die Stoffe dafür findet er in der Biotonne:

Das sind in der Regel organische Stoffe aus Apfelresten oder Erdnussschalen, die verkohlt werden und woraus man einen speziellen Kohlenstoff herstellt. Viele wären froh, es gäbe die Natrium-Ionen Batterie schon mit dem System, dann könnten sie nämlich ihre Reststoffe gerne loswerden. Maximilian Fichtner

Und auf Lithium und Kobalt komplett verzichten. Aber genau davon sind wir noch sehr weit entfernt, glaubt Egbert Figgemeier vom Forschungszentrum Jülich:

Auch wenn man sie mit Silizium-Anoden kombiniert, wird man auf Lithium nicht verzichten können. So dass wir noch die nächsten zehn bis zwanzig Jahre mit Lithium Ionen-Systemen arbeiten werden. Maximilian Fichtner