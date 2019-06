Und natürlich sind die Ringe auch durch ganz unterschiedliche Prozesse entstanden. Nehmen wir beispielsweise den F-Ring: Hier spricht eine Reihe von Streifen aufgrund ihrer ähnlichen Länge und Richtung dafür, dass sie durch dieselben Stöße verursacht worden sein könnten. Insbesondere dieser Ring besteht aus Material, das den Saturn umkreist - im Gegensatz zu Gestein, das von außen in die Ringe prallt, so die Forscher.

Wie wurden die Saturn-Ringe benannt? Die Ringe des Saturn sind entsprechend der Reihenfolge ihrer Entdeckung benannt worden. Sie werden von innen nach außen als D-, C-, B-, A-, F-, G- und E-Ring bezeichnet.

An einigen der Entstehungsprozesse seien auch die Monde des Saturn beteiligt gewesen, die ja auch von den Ringen umschlossen werden. Sie interagierten gewissermaßen mit den Partikeln um sie herum. Diese neuen Details wie die Erkenntnisse darüber, wie die Monde dabei geholfen haben, die Ringe zu formen, ermöglichen uns neue Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems, erklärt Erstautor Matt Tiscareno vom SETI Institute. Denn auch anderswo entstünden astrophysikalische Scheiben unter dem Einfluss darin eingebetteter Masse.

Zahlen und Fakten zum "Großen Finale" der Raumsonde Cassini. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Eis doch kein Hauptbestandteil aller Ringe?

Die Grenzen zwischen den Ringen stellen die Wissenschaftler aber vor erneute Rätsel. Denn das sagt uns, dass das Aussehen der Ringe nicht nur davon abhängt, wie viel Material sie enthalten, so Tiscareno.

Die Eigenschaften der Partikel müssen sich etwas voneinander unterscheiden. Das hat möglicherweise Auswirkungen darauf, was passiert, wenn zwei Ringpartikel kollidieren und voneinander abprallen. Und wir wissen noch nicht, was dieser Unterschied ist. PhD Matthew Tiscareno, SETI Institute

So hat Cassini den Saturn-Ring B aus nächster Nähe abgelichtet. Hier sieht es noch nach einer glatten Struktur aus. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Bei Ring A etwa sieht es so aus, als ob er Bänder aus gefrorenem Wasser enthält, heißt es. Wissenschaftler nahmen bisher an, dass die Saturn-Ringe größtenteils aus Eis bestehen würden, aber die neue Analyse lässt daran zweifeln: So schließen die Forscher das Vorhandensein von Ammoniak und Methaneis sowie organischen Verbindungen aus. Würde die Eis-Annahme stimmen, müsste es sie aber geben. Und dann ist da noch etwas Mysteriöses: Während der Cassini-Mission habe die Sonde organisches Material festgestellt, dass vom D-Ring aus in die Saturnatmosphäre gefallen sei. Aber ist das ein Beleg?

Wenn organische Stoffe in großen Mengen vorhanden wären - zumindest in den Hauptringen A, B und C -, würden wir sie sehen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass sie ein wichtiger Bestandteil der Hauptringe sind. Prof. Phil Nicholson, Cornell University

Cassini sammelte 20 Jahre lang Daten. Bildrechte: JPL-Caltech Die Lösung könnten die Grenzen zwischen den Ringen liefern. Denn offenbar trifft die Theorie des Eiswassers immerhin auf Ring D zu - also den Ring, der den geringsten Abstand zum Saturn hat. Das zeigen Daten von Cassinis Massenspektrometer, so die Forscher. Während des Eindringens in die Atmosphäre diente es demnach als "Nase" der Sonde und erschnüffelte die Zusammensetzung und Struktur der Atmosphäre. Das ist von der Umlaufbahn aus nicht möglich gewesen, erklärt Hunter Waite, Hauptforscher am Spektrometer.

Mit dieser finalen Messung wollten die Forscher das Phänomen des "Ring-Regens" untersuchen. Schon in den frühen 1980er-Jahren war von der NASA-Mission Voyager entdeckt worden, dass aus den Ringen Material auf den Planeten "regnete" und dadurch vermeintlich seine Atmosphäre veränderte. Doch nur ein Spektrometer wie das an Cassini konnte bestimmen, welche Partikel zur Atmosphäre und welche zu den Ringen gehörten.

Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Den "Jackpot" zog das Team dann in einer unbekannten Region zwischen dem Planeten und dem ersten Ring, so die Forscher. Demnach regnen aus dem Ring D komplexe organische Verbindungen einen chemischen Cocktail aus Staubkörnern in die obere Atmosphäre. Die Spektrometer-Messungen haben ergeben, dass die Ringe aus Wasser, Methan, Ammoniak, Kohlenmonoxid, molekularem Stickstoff und Kohlendioxid bestünden.

Es stellte sich heraus, der Ring-Regen ist eher wie ein Ring-Wolkenbruch. Eigentlich ist das Gerät für die Untersuchung von Gasen entwickelt worden, aber wir konnten die Ringpartikel messen, weil sie mit so hoher Geschwindigkeit gegen die Sonde krachten, dass sie verdampft sind. Hunter Waite, NASA

Das Wasser und die neu entdeckten organischen Verbindungen seien schneller als gedacht aus den Ringen gefallen: bis zu 10.000 Kilogramm Material pro Sekunde! Und im "Ring-Wolkenbruch" fanden sich auch äußerst ungewöhnliche Moleküle, sagte Kelly Miller, Mitautorin der Studie und Wissenschaftlerin des Southwest Research Institute - so wie etwa Butan und Propan: "Die Art von Chemikalien, die man für einen Grill oder einen Campingkocher verwenden könnte."

Noch nicht die letzte Botschaft von Cassini