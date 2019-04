Sachsen hat ein Drogenproblem: Nirgendwo sonst in Deutschland grassiert die Methamphetamin-Sucht so wie in Sachsen. Die meist als Crystal bezeichnete Droge macht in kürzester Zeit schwer abhängig, die Zahl der Konsumenten ist stetig gestiegen. Ein Drittel der Menschen, deren Crystal-Sucht in sächsischen Kliniken behandelt werden, sind Frauen, sagt Dr. Uwe Schmidt, Leiter der Forensischen Medizin an der Technischen Universität Dresden: