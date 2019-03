Seit 20 Jahren gibt es Emojis - wenn in diesem Jahr 230 neue hinzukommen, dann sind es über 3.000 verschiedene. Schreibfaule nutzen die sprechenden Bildchen um Worte zu sparen, machen Nachrichten charmanter oder drücken einfach Gefühle aus, für die man keine Worte hat. Und sie sind seit 2016 offiziell Kunst. Seit damals sind die ersten 176 Emojis von 1999 Teil der Ausstellung des New Yorker Museums of Modern Art.