Der Stoizismus, die Kunst der Gelassenheit, ist eine über 2000 Jahre alte griechisch-römische Philosophie, die dem großen Lebensthema "Erwartungshaltung vs. Realität" Antworten bietet. Konzentriere dich auf das Machbare, löse dich von allem, was nicht wichtig ist und finde, was für dich Bedeutung hat. Die Stoiker haben für sich erkannt, dass die Formung des Charakters letztendlich das Einzige ist, was in unserer Macht steht. Die Autoren haben die Lehren der antiken Stoiker wie Epiktet, Marc Aurel oder Seneca in die Gegenwart übertragen, um aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft ergänzt und in 52 Übungen zusammengefasst.