Mit einem Impfstoff können Viren, die sich im Körper rasant vermehren, an einer Übernahme der körpereigenen Zellen gehindert werden. Ein bisschen ist das also wie bei der Belagerung einer Burg, bei der Viren die feindlichen Angreifer sind und der Impfstoff Virus-DNA, die dazu da ist, das Virus zu stoppen und damit in etwa so ist wie die Ritter, die die Burg verteidigen. Bildrechte: Carl Hanser Verlag