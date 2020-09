Ich wäre gerne dieser Mensch, der Vögel am Gesang, Bäume an den Blättern und Insekten am Gesurre erkennen würde. Bin ich aber nicht! Als ich vom Schmetterlingsatlas erfahren habe, dachte ich mir aber: Zeit das zu ändern! Ich will jetzt Schmetterlinge bestimmen. Dieses Riesenwerk ist dabei nicht nur hilfreich, sondern auch wunderschön und unglaublich interessant. Und ich stelle fest: Nur weil er hell leuchtet, ist es noch lange kein Zitronenfalter.

Der "Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands" ist ein Atlas. Das heißt, es handelt sich nicht um eine sprachlich hübsch aufgearbeitete Geschichte über Schmetterlinge, sondern hier werden ganz faktisch 184 Tagfalter und 24 Widderchen abgearbeitet, mit Foto, Infos und Karte, wo sie wann vorgekommen sind. Man erfährt, was sie bedroht und auch, wie man sie schützen kann; immerhin sind 40 Prozent von ihnen bestandsgefährdet oder bereits ausgestorben.

Das Besondere: So vollständig war ein Schmetterlings-Atlas das letzte Mal 1980. 40 Jahre später gibt es nun erstmals ein Gesamtwerk für alle Schmetterlinge und Widderchen, die in Deutschland vorkommen oder vorgekommen sind.

Hauhechel-Bläuling (Gewöhnlicher Bläuling) Bildrechte: Martin Albrecht aus "Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands", Verlag E. Ulmer

Ich kann dazu nur sagen: Der Atlas liegt jetzt schon seit einigen Tagen in meiner Küche und niemand hat bisher den Weg dran vorbeigeschafft.

Und wer das Buch einmal aufgeschlagen hat, der ist erst mal weg. Und staunt. Und guckt. Und überlegt. Karolin Dörner

Und dann murmelt es so was wie: "Guck mal, der kommt auch bei uns vor!" "Krass, den gibt es nur an einer einzigen Stelle in Deutschland!" "Hast du den schon mal gesehen?" "Wow, sieht der toll aus!"

Und wie schafft das Buch das? Punkt eins: Wir sprechen hier von Schmetterlingen! Das alleine ist doch schon fesselnd. Punkt zwei: Von jedem Schmetterling gibt es rund drei Farbfotos, die die Pracht der Tiere eindrucksvoll in Szene setzen. Punkt drei: Die Deutschlandkarte, die immer eine komplette Seite für jeden Falter einnimmt und zeigt, wo die Tiere vorkommen und vorgekommen sind. Auf einem Blick sieht man: Ist er häufig? Kommt er bei mir vor? Wann das letzte Mal?

Die Seiten sind übersichtlich und ansprechend gestaltet. Bildrechte: Verlag E. Ulmer

Unterm Strich haben dieses Buch hunderte Menschen geschrieben: Die Idee für den Atlas stammt von Erst-Autor Rolf Reinhardt aus Mittweida in Sachsen. Vor zehn Jahren hat er das Mammutprojekt angefangen. Umzusetzen war das nur mit der Hilfe zahlreicher freiwilliger Schmetterlings-Enthusiasten. Daten kamen zudem von Landesämtern und Behörden, Vereinen, Museen, Arbeitsgemeinschaften und verschiedenen Monitoring-Projekten. Das Umweltforschungszentrum in Halle hat dann diese rund sechs Millionen unterschiedliche Datensätze in eine Form gegossen.

Bildrechte: Verlag E. Ulmer Die Daten zum Buch Rolf Reinhardt, Alexander Harpke, Steffen Caspari, Matthias Dolek, Elisabeth Kühn, Martin Musche, Robert Trusch, Martin Wiemers, Josef Settele: "Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands", Verlag E. Ulmer 2020, 432 S., 568 Farbfotos, 218 farbige Verbreitungskarten, € 49,95. ISBN 978-3-8186-0557-5

Geschrieben ist es faktisch. Für jeden Schmetterling gibt es feste Rubriken, dazu gehören Verbreitung & Vorkommen, Lebensraum, Gefährdung, Schutz und Biologie & Ökologie. Letzteres gibt einen Überblick darüber, an welchen Pflanzen die Falter ihre Eier ablegen, wann sie als Falter vorkommen und an welche Pflanzen sie dann gerne gehen. Der gelbwürfelige Dickkopffalter mag zum Beispiel besonders gerne blau bis rotviolette Blumen. Die Raupen dagegen mögen Land-Reitgras.

Ampfer-Grünwidderchen Bildrechte: Mario Trampenau aus "Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands", Verlag E. Ulmer

Sie können sich gar nicht vorstellen, was für wunderschöne bunt schillernde elegant geformte Schmetterlinge hier herumflattern! Ich wusste es nicht. Dank des Schmetterlingsatlas habe ich jetzt eine Ahnung.

Ich gehe jetzt wieder in den Garten. Ich habe noch lange nicht alle Schmetterlinge erkannt, die da rumflattern.