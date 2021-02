Vor der Einleitung steht ein Zitat des Dichters Hafis: "In der feuchten Liebe gibt es Augenblicke, da beneidet uns der Himmel um das, was wir auf der Erde können." Nun, ob der Dichter dabei tatsächlich an Pilze dachte, sei dahingestellt. Sheldrake zumindest möchte für seine Leserinnen und Leser einen sinnlichen Zugang zum Thema schaffen. Grandios ist in dieser Hinsicht seine Beschreibung der Trüffelsuche. Den Geruch des frisch geborgenen Pilzes beschreibt er in Anlehnung an die Duftorgel aus Huxleys "Schöne Neue Welt" als ein "Geruchskonzert, das ganze Suiten aus flüchtigen Substanzen spielt". Wer ausreichend Fantasie aufbringt, hat das Gefühl, direkt neben ihm zu stehen, im italienischen Piemont – auf der Jagd nach verlockenden Pilzen.