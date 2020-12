Wissen, was wir lesen Was hat die Mücke je für uns getan?

Bildrechte: Tobias Thiergen

"Humorvoll, leicht verständlich und wunderbar anschaulich", so beschreibt Ricarda Wenge die Herangehensweise der Autorinnen Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg an das Thema Biodiversität. Zwei lange Zugfahrten hat das Buch die MDR WISSEN-Autorin in seinen Bann gezogen – jetzt stellt sie es als Empfehlung der Woche vor. Und berichtet, was die Mücke mit einer Wandelnden Geige oder einer Bauchwehkoralle zu tun hat.