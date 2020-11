Siri, Alexa, Deep L und Co: Wie Computer, Smartphones und Co. echte menschliche Sprache lernen, Fachbegriff Computerlinguistik, auf Englisch: Natural language processing (NLP). Dazu müssen sie einerseits unsere oft genuschelten, undeutlichen und, vor allem, immer wieder anders formulierten Eingaben verstehen. Andererseits sollen sie uns spontan antworten, möglichst ohne vorformulierte Sätze parat zu haben. Christoph Drösser beschreibt die Anfänge dieser Entwicklung in den 1950er Jahren und zeigt, wie es zu den aktuellen Durchbrüchen kam, die unseren Umgang mit Maschinen grundlegend verändern werden.