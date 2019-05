Die Probanden, übergewichtig und Süßigkeiten-Liebhaber, wurden zunächst in einem Workshop damit konfrontiert, was Zucker mit ihrem Körper, ihrem Gewicht, ihrer Gesundheit macht und wie eine gesündere Ernährung aussehen sollte. "Im Workshop werden Strategien für die kommende zuckerfreie Ernährung vermittelt. Trotzdem war uns klar, dass die Teilnehmer ein zusätzliches Werkzeug brauchen würden, um sich dem Zucker-Jieper zu wiedersetzen", sagt Forman.

Und zwar in Form von täglichem Training. Das stärkt das Gehirn, sich dem süßen Impuls zu widersetzen, sagt Foreman. Dazu wurde bei den Probanden abgefragt, bei welchen Süßigkeiten sie schwach werden. Diese Vorlieben werden für jeden Spieler im Spiel integriert. Wenn sie also mit ihrem Einkaufswagen so schnell wie möglich durch die Regale gehen, ploppen wild durcheinander Nahrungsmittel, Hygiene- und Haushaltsartikel auf und der Spieler muss spontan entscheiden, was im Einkaufswagen landet oder nicht. Für wertvolle Nahrungsmittel gibt es Belohnungspunkte, für schokohaltige Müsliriegelpackung einen Hupton; am Ende folgt eine Auswertung.