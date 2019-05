Schwarz und bitter oder lieber süß? Welchen Getränketyp, bitter oder süß, wir wählen, hängt weniger von unseren Genen und Geschmacksnerven ab, als von deren Wirkung, oder wie es wissenschaftlich heißt: von den psychoaktiven Komponenten der Getränke. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt Marylin Cornelis von der Northwestern University Feinberg School of Medicine. Ihre Studie wird im Mai in der Human Molecular Genetics veröffentlicht. Ihre Quintessenz:

Cornelis wollte herausfinden, ob hinter Getränkevorlieben genetische Veranlagungen stecken. Das würde wiederum erklären, warum manche Menschen ungesunde Ernährungsgewohnheiten wie die Vorlieben für zuckersüße Getränken so schwer in den Griff kriegen können.

Sie hatte für die Studie Getränke in zwei Gruppen aufgeteilt, in bittere wie Kaffee, Grapefruit-Saft, Tee, Bier, Rotwein und Alkohol. Zu den süßen Getränken zählten dagegen Nicht-Grapefruit-Säfte, mit Zucker sowie mit künstlichem Süßstoff gesüßte Getränke. Von 336.000 Personen aus der britischen Biobank wurde der Getränkekonsum binnen 24 Stunden mittels Telefonbefragung oder Fragebögen ermittelt und abgeglichen, zudem wurden diese mit drei Vergleichsgruppen in den USA verglichen.