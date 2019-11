Die Studenten wollten dieser Frage selbst auf den Grund gehen und führten insgesamt sieben Interviews mit anderen jungen Menschen. Ihre Ergebnisse haben sie in der Reportage "Nach uns die Wende" zusammengefasst. Dabei zeigte sich: Im Wort Ostdeutsch steckt mehr als eine Himmelsrichtung. Der Osten ist Geschichte, Stasi, DDR, Trabi, zeitig in den Kindergarten gehen und Mütter, die arbeiten.

Die DDR gilt als Land, in dem es keine Bananen gab. Was so nicht stimmt: Zu Weihnachten gab es sie, aber das wissen nur DDR Insider und genau das ist es vielleicht, was selbst in Nachwendekindern noch drin steckt: Wissen über die verlorene Heimat der Eltern. Die haben oft genug darüber gesprochen.