In der Diskussion um den "Klimawandel", die "Klimakrise" oder gar die "Klimakatastrophe" klingt es oft, als sei das alles noch ganz weit weg, die Vehemenz der "Fridays for Future"-Demonstranten übertrieben. Doch das ist sehr wahrscheinlich ein Trugschluss, sagen Klimaforscher: Die Katastrophe ist längst angestoßen. Das legt zumindest eine aktuelle Untersuchung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) nahe.

"Das 'Schlimmste' wurde bereits in Gang gesetzt"

Im Zentrum der Untersuchung steht der Westen der Antarktis. Dort gibt es vielfach Instabilitäten im Eis, die nur darauf warten, ausgelöst zu werden, schreiben die Forscher. Wenn das passiere, würden die Eismassen unaufhaltsam in den Ozean fließen und den Meeresspiegel weltweit ansteigen lassen. Diese Region dürfte zudem auch die sein, die schneller kollabieren wird als jede andere, rechnen die Wissenschaftler vor.

Wir denken oft, dass uns beim Verlust von Eis in der Antarktis das Schlimmste erst noch bevorsteht. Das stimmt auch, aber es scheint, dass dieses 'Schlimmste' durchaus bereits in Gang gesetzt wurde. Prof. Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Der Thwaites-Gletscher: Darunter wächst ein riesiger Hohlraum. Er sei zehn Kilometer lang und vier Kilometer breit, schreiben Forscher des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der US-Raumfahrtbehörde NASA im Fachmagazin "Science Advances". Bildrechte: NASA/OIB/Jeremy Harbeck Für einen Anstieg des Meeresspiegels um drei Meter wird das Abschmelzen dieses Teils der Antarktis sorgen, erklärt Anders Levermann vom PIK und dem Lamont-Doherty Earth Observatory der Columbia University in New York, Leitautor der Studie. Das wäre also für Hunderte von Millionen Menschen an den Küsten und auf den Inseln der Welt relevant - von Miami über Hamburg bis nach Shanghai.



Sorgen bereiten den Forschern insbesondere der Pine-Island-Gletscher und der Thwaites-Gletscher im Westen des antarktischen Kontinents, da sie bereits seit drei Jahrzehnten zunehmend Eis verlieren würden. Doch nun belegen Computersimulationen, dass insbesondere die Eismassen, die auf dem Meer schwimmen, instabil sind, so die Forscher. Und die Berechnungen zeigten, dass diese Instabilität viel schneller voranschreite als ähnliche Prozesse in anderen Teilen der Antarktis, die vergleichbar große Eismassen enthielten.



Doch es gebe auch eine gute Nachricht: Die Eismassen im Osten der Antarktis könnten bei einer Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs langsamer abschmelzen. Für den Westen kommt aber offenbar jede Rettung zu spät.

Der erste Domino-Stein kippt

Das erste Kippelement, das wir kippen sehen, ist das schnellste - zumindest das schnellste der Antarktis. Prof. Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Ob der Mensch diese Instabilitäten in der Westantarktis direkt ausgelöst hat, sei aber noch unklar. Und noch einen Hinweis geben die Forscher zu ihrer Studie: "Unsere Ergebnisse müssen natürlich im Licht der damit verbundenen Unsicherheiten betrachtet werden", sagt Co-Autor Johannes Feldmann vom PIK.

Die Grenze zwischen dem Eis auf Felsuntergrund und Eis auf dem Meer heißt Aufsetzlinie. Bildrechte: Alfred-Wegener- Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung So hätten sie etwa den Effekt der Abstützung nicht berücksichtigt. Das bedeute, dass bestimmte aufschwimmende Eismassen oder massive und spitze Felsen auf dem Meeresboden, den Eisfluss vom Land ins Meer verlangsamen könnten.



"Auch die Daten, die wir für unsere Berechnungen aus diesem wildesten aller Kontinente verwenden, sind von Natur aus nicht perfekt", sagt Feldmann. Für ihre Berechnungen haben die Klimaforscher sogenannte Skalierungsgesetze angewandt, die in früheren Studien aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten entwickelt wurden, heißt es. Den Forschern zufolge konnten so die Geschwindigkeiten berechnet werden. Im Fall der Westantarktis bedeute der vergleichsweise schnelle Eisverlust einen Zeitraum über Jahrzehnte hinweg und könne Jahrhunderte andauern. Doch bereits jetzt sei der Antarktis-Eisverlust ein wichtiger Faktor für den Anstieg des Meeresspiegels.

Die Ergebnisse sind faszinierend. Zugleich sind sie aber auch ein klares Zeichen, dass wir mehr tun müssen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels und bei der konsequenten Reduzierung der Treibhausgasemissionen, um den globalen Anstieg des Meeresspiegels einzudämmen. Dr. Johannes Feldmann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung