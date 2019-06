Alles in etwa so wie bei mir bitte! Vielleicht sollten Singles lieber diesen Satz in ihr Online-Dating-Profil schreiben, um die ganz große Liebe zu finden? Eine Untersuchung der kanadischen University of Toronto legt das jetzt jedenfalls nahe. Demnach haben wir tatsächlich alle einen ganz bestimmten "Typ" Frau oder Mann - und dem bleiben wir tatsächlich auch treu bei der Partnerwahl. Und dieser Typ ist uns selbst verdammt ähnlich, schreiben die Forscher in ihrer Publikation in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.