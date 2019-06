Doch ganz so ist es offenbar nicht, schreiben die Hallenser Sportwissenschaftler in ihrer Studie, die im Fachmagazin "Complementary Therapies in Medicine" publiziert wurde. Man müsse zwischen den akuten Auswirkungen des Saunagangs an sich und denen in der Ruhephase danach unterscheiden. Und über die akute Wirkung werden viele Vermutungen angestellt, sagt Ketelhut, "untersucht ist dagegen noch nicht viel".