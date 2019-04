Was, Sie schlafen jede Nacht noch acht Stunden? Ganz schön faul! So klingt eine klassische Sichtweise, die gerne von so manch großem Chef der Weltbühne propagiert wird. US-Präsident Trump prahlt zum Beispiel damit, nur vier bis fünf Stunden Schlaf zu brauchen. Nach dem Motto: Wer was schaffen will, muss wach sein.

Wie man die Schlafqualität absichert

Rebecca Robbins hat mit ihrem Team das Internet durchforstet. Von mehr als 8.000 Webseiten haben sie die meistverbreiteten Schlafmythen gesammelt.

Nutzlos: ein abendlicher Absacker Bildrechte: imago/CHROMORANGE Darunter Klassiker wie die Snoozefunktion beim Wecker, von der Wissenschaftler abraten, genau wie vom abendlichen Absacker, dem gar nicht so nützlichen Glas Wein vorm Schlafengehen. Rebecca Robbins: "Es kann dir dabei helfen einzuschlafen, aber es reduziert die Qualität der Erholung des Schlafs dramatisch. Es holt dich immer wieder aus dem Tiefschlaf raus."

Am Ende hast du zwar geschlafen, aber du fühlst dich dennoch schlecht erholt. Rebecca Robbins

Und was tun bei Einschlafproblemen?

Was aber tun, wenn man nicht einschlafen kann? Nicht liegen bleiben, raten die Forscher. Raus aus der Kiste und etwas Beruhigendes machen: Wäsche falten oder Videos gucken zum Beispiel? Nein, auf keinen Fall irgendeinen Bildschirm anschalten. Das ist nämlich auch so ein Mythos mit der Einschlafhilfe Bildschirm. Der Körper soll ja herunterfahren und die meisten Fernsehprogramme lösen in uns Stress aus.

Aber wenn ich nur beruhigende Naturvideos schaue? Dann ist trotzdem das Licht ein Problem, sagt Rebecca Robbins: "Die Geräte geben helles blaues Licht von sich. Und dieses blaue Licht macht unser Gehirn am Morgen wach. Deswegen sollten wir auf jeden Fall blaues Licht vermeiden, bevor wir ins Bett gehen."

Also Finger weg von Geräten wie Fernseher oder Smartphone. Rebecca Robbins