Dazu sind 15 Sensoren in ganz Jena verteilt. Das Besondere an ihnen: Sie können verschiedene Geräusche erkennen und analysieren. Über ein Mikrofon nehmen sie Geräusche auf und analysieren sie im Inneren der schuhkartongroßen Boxen in einem Minicomputer. Welcher Lärm breitet sich wie aus im Jenaer Talkessel - was stört mehr - Musik oder ein vorbeifahrender Laster? Bisher konnten nur Geräusch-Pegel und ihre Stärke an sich erfasst werden, jetzt können sie genau klassifiziert werden. So sollen langfristig Lärmquellen und -stellen in Mitteldeutschland analysiert werden.

Wie klingt Jena? Wo ist Lärm und was genau stört da? Dem geht das MDR Wissen Lärmprojekt auf den Grund. Bildrechte: imago images / Hans Blossey