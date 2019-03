Heißgetränk gefährlich Speiseröhrenkrebs durch heißen Tee?

Sehr heißer Tee kann die Entstehung von Speiseröhrenkrebs fördern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, durchgeführt in Teheran. Grundaussage: "Wer regelmäßig mehr als 0,7 Liter Tee bei einer Temperatur von mindestens 60 Grad trinkt, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, an einem Plattenepithelkarzinom in der Speiseröhre zu erkranken", heißt es im "International Journal of Cancer". Was ist dran an dieser These?

von Anne Sailer