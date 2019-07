Die Forscher sortieren an Deck ihre Plastik-Funde. Bildrechte: UFZ/ Roman Kroke

Zwar sehe man laufend Plastik, aber es sei nicht so, dass es einen Decken Teppich gebe. Für die Forscher ist das keine Enttäuschung, sondern es spricht im Prinzip sogar für die Annahme, mit der sie in See gestochen sind. Demnach schwimmt nur ein Prozent von dem Plastik, das in die Weltmeere transportiert wird, an der Oberfläche. Eine Hypothese ist, dass ein Großteil absinkt und sich entweder in der Wassersäule oder am Ozeanboden befindet, so Jahnke.



Ob das so ist, werden die Analysen bestenfalls zeigen. Außerdem interessieren sich die Forscher unter anderem dafür, was für Plastikteilchen in welcher Größe im Meer schwimmen und welche Stoffe Mikroplastik abgibt oder auch aufnimmt. Und welchen Einfluss haben die Sonne und die Wellen? Zerfällt eine Plastik-Flasche unter diesen Bedingungen wirklich erst nach 450 Jahren? So ganz genau wissen wir das nämlich noch gar nicht.