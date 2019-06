Auf dem Mond leuchtet es manchmal: Kein neues Phänomen, aber eines, dass kein Astronom oder Astrophysiker bisher geklärt hat. Einige dieser Leuchterscheinungen dauern sogar länger: Dann werden Stellen für Minuten bis Stunden heller oder sogar dunkler. Hakan Kayal, Professor für Informatik und Raumfahrttechnik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, ist diesen Phänomenen auf der Spur. Er interessiert sich besonders für die, die am schwierigsten zu beobachten sind:

Und sie können an verschiedenen Stellen auftreten. Um sie effektiv zu beobachten, muss der Mond dauerhaft beobachtet werden. Klar, dass das kein Mensch schafft. Deshalb hat Kayal ein neuartiges Mond-Teleskop gebaut und automatisiert: Es filmt den Himmelskörper mit zwei Kameras und meldet, wenn es etwas Auffälliges entdeckt hat und zwar komplett ferngesteuert aus Würzburg:

Es steht in Spanien. Da ist eine Firma, die Infrastruktur anbietet, wo Sie Teleskope hinstellen und aus der Ferne betreiben können. Dort sind die Beobachtungsbedingungen besser als hier und deswegen haben wir uns dafür entschieden.

Technik zur Untersuchung der Mondblitze Bildrechte: Julius-Maximilians-Universität Würzburg/ Tobias Greiner

Noch ist das Teleskop-System nicht ganz fertig: An der Software schrauben Kayal und sein Team noch. Später soll es einmal auf einer Satellitenmission zum Einsatz kommen. Dann gibt es keine Störungen durch die Atmosphäre mehr, erklärt Kayal. Aber woher könnten die Blitze denn nun kommen? Dafür gibt es viele Theorien, erklärt der Raumfahrttechnik-Professor. Eine davon sei, dass es sich um Einschläge handle, etwa von Meteoren. "Es gibt aber daneben noch weitere Theorien", so Kayal, "wie zum Beispiel, dass es einen Restvulkanismus geben könnte, den wir so nicht direkt kennen."