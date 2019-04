Serien & Wissenschaft Wer überlebt das Finale von Game of Thrones?

Auf diesen Tag fiebern Serienfans schon lange hin: Am Sonntag startet die letzte Staffel von "Game of Thrones" in den USA. Um die Serie hat sich ein regelrechter Kult entwickelt, der sogar Informatik-Studenten inspiriert: An der TU München wurde in einem Kurs für intelligente Computersysteme und maschinelles Lernen ein Algorithmus entwickelt, der die Überlebensraten der "Game of Thrones"-Charaktere berechnet. Wer hat also die größten Chancen, am Ende den eisernen Thron zu besteigen?