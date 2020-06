Wissen aneignen und Wissen weitergeben – das geschieht immer mehr online. Auch MDR WISSEN hat den Grundsatz "online first". Und wir finden natürlich auch viele unserer Themen, die sie dann hier lesen oder im MDR-Radio und TV hören und sehen, im Internet. Doch wir alle in der Redaktion greifen auch weiterhin auf Bücher zu. Auf sehr spezielle, von Fachleuten für Fachleute geschriebene Bücher genauso wie auch auf populärwissenschaftliche Werke mit hohen Auflagen.

Und so ist diese neue Rubrik entstanden: "Wissen, was wir lesen". Mitglieder der Redaktion werden an dieser Stelle zukünftig ihren neuesten Tipp verraten. Fünf Fragen müssen sie sich stellen, und die Antworten werden jeweils sehr unterschiedlich ausfallen. Es sind eben "persönliche Empfehlungen" – so individuell wie wir. Und Sie.