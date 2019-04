Erfurt-Nord, Stadtteil Moskauer Platz. Wo man hinsieht: Plattenbau. Weit mehr als 5.000 Wohnungen in über 300 Gebäuden - damit ist der Moskauer Platz der größte Plattenbaustadtteil der thüringischen Landeshauptstadt. Das Problem: Zu DDR-Zeiten stark gefragt, möchte heute kaum noch jemand in der Platte leben. Die Einwohnerzahl hat sich von knapp 15.000 Menschen Anfang der 1990er-Jahre bis heute fast halbiert.

Und die, die noch da sind, sind alt. Das Durchschnittsalter liegt bei 49,2 Jahren. Zum Vergleich - in Erfurt liegt das Durchschnittsalter bei 44,2, in Deutschland bei 44,4 Jahren. Die Sterberate in Erfurt Nord ist fast doppelt so hoch wie die Geburtenrate. Hinzu kommt, dass durch den Stadtumbau Ost zwar viele Plattenbauten abgerissen wurden - jedoch nichts Neues entstanden ist. Stattdessen führt es zu zunehmender Segregation.