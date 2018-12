Der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr ist uns auch unter dem Begriff "Zwischen den Jahren" bekannt. Doch woher kommt die Redewendung eigentlich? Schließlich ist doch unser Jahr klar definiert: Nach dem heute international gültigen Gregorianischen Kalender beginnt ein Jahr mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. Doch das war nicht immer so.

Im alten Rom etwa begann das neue Jahr ursprünglich am 1. März, wenn die hohen Beamten der Republik ihr Amt antraten. Im Jahr 153 vor Christi Geburt wurde dieser Tag erstmals auf den 1. Januar verschoben, womit auch das neue Jahr im Römischen Reich seither an diesem Tag begann.

Jungrfrau Maria und das Jesus-Kind, Gemälde aus dem 14. Jahrhundert: Im Mittelalter wechselte der Neujahrstermin mehrmals. Bildrechte: imago/United Archives International

Mit dem Auftreten des Christentums ab dem 1. Jahrhundert verkomplizierte sich die Lage allerdings. Die frühen Christen feierten das neue Jahr und die Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Im Jahr 354 legte der damalige Papst Liberius (gest. 366) allerdings fest, fortan die Geburt Jesu und auch das neue Jahr am 25. Dezember zu begehen. Mit der Festlegung auf den 25. Dezember versprach sich der Pontifex eine bessere Bekehrung der Heiden, die nach dem damals gültigen Julianischen Kalender an diesem Tag ihre Sonnenwendfeiern zelebrierten.