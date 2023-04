Haben Sie schon mal auf die Liste der Inhaltsstoffe Ihrer Zahnpasta geschaut? Sie würden vermutlich überrascht sein, was Sie dort alles finden. Titandioxid zum Beispiel, das seit dem vergangenen Jahr in Lebensmitteln verboten ist. Der Grund, so das Bundesamt für Verbraucherschutz: "Eine erbgutschädigende Wirkung (Genotoxizität) konnte nicht ausgeschlossen werden."

Verbotenes Titandioxid (noch) in vielen Zahncremes

Im aktuellen Test von Universal-Zahncremes fand Ökotest den Weißmacher immer noch in 21 von 48 Produkten. Tendenz allerdings sinkend, so die Nachfrage des Magazins. Viele Hersteller meldeten demnach zurück, dass sie ihre Rezepturen bereits umgestellt hätten oder in naher Zukunft umstellen würden.