Am Ende stimmten die Wetterbedingungen: Die Raumsonde "Al-Amal" der Vereinigten Arabischen Emirate am Montagmorgen in Japan erfolgreich ins All abgehoben. Der Start mit der japanischen Trägerrakete H2A war in der vergangenen Woche mehrfach verschoben worden, weil das Wetter zu schlecht war. Sieben Monate lang ist das Raumschiff nun unterwegs, bis es den derzeit rund 450 Millionen Kilometer entfernten Mars erreicht.