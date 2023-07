Ein Vergleich: Im heutigen Großbritannien sind weniger als fünf Prozent der Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten berufstätig. Vor hundert Jahren dagegen hätten die Menschen nicht nur in Berufen wie der Schuhreparatur oder Korbflechterei gearbeitet, sondern auch in Branchen wie der Fertigung, in Geschäften, im Kohlebergbau, in der Landwirtschaft sowie in lokalen Behörden. Leisteten Menschen mit Lernschwierigkeiten dort dieselbe Arbeit wie alle anderen, verhandelten sie genauso wie alle anderen um Gehaltserhöhungen.