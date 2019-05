Felix Bluhm vom soziologischen Forschungsinstitut in Göttingen zeigt nun in einer Studie, dass dabei bisher ein wichtiger Teil übersehen wurde. "Wir können feststellen, dass es in Krisensituationen keineswegs so ist, dass Beschäftigte in Passivität verfallen oder ihren Kolleginnen und Kollegen das Leben schwer machen und nach unten treten", sagt er.