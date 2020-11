Demnach hatten die Experten in der Grabstätte Wilamaya Patjxa Werkzeuge zum Jagen wie Projektilspitzen und zum Zerlegen des Wilds identifiziert. Diese Gegenstände hätten die Menschen, die dort bestattet wurden, höchstwahrscheinlich auch während ihres Lebens benutzt, so die Forscher. Bei einer der Person handelte es sich um eine Frau, wie James Watson, der Osteologe (Knochenforscher) des Teams vor Ort ermittelte. Diese Annahme wurde später über eine Protein-Analyse der Zähne bestätigt.

Nun schloss sich die Frage an, ob diese frühe Jägerin eine Ausnahme war oder Teil einer größeren Zahl von steinzeitlichen Waidfrauen. Bei einer Untersuchung von bisherigen Funden des späten Pleistozäns (es endete vor ca. 11.700 Jahren) und frühen Holozäns (das bis heute anhält) in Nord- und Südamerika kamen die Forschenden auf insgesamt 429 Individuen, von denen 27 klar als Jäger identifiert werden konnten - davon wiederum waren elf weiblich. Damit könne man sagen, dass die Beteiligung von Frauen an der Jagd in der Frühzeit in einem bedeutenden Maße vorkam, so die Experten.