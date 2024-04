Durch die Kombination alter Genome mit archäologischen, anthropologischen und historischen Informationen haben Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Ungarn, Österreich und den USA aus dem multidisziplinären ERC-Projekt HistoGenes neue Wege beschritten, um mehr über Verwandtschaftsmuster, soziale Praktiken und Bevölkerungsentwicklung in der fernen Vergangenheit zu erfahren. Das Team nutzt neueste Methoden und Werkzeuge aus Genetik und Bioinformatik und setzt damit neue Maßstäbe. Das Forschungsteam konnte Gemeinschaften identifizieren, die ein streng patrilineares Abstammungssystem praktizierten, in dem Patrilokalität (männliche Individuen bleiben nach der Heirat in der Gemeinschaft) und weibliche Exogamie (weibliche Individuen ziehen nach der Heirat in die Gemeinschaft ihres Partners) die Norm waren. Die Gemeinschaften waren lokal um eine Hauptpatrilinie – einen Stammesvater – zentriert, blieben aber durch die Zu- und Abwanderung von Frauen miteinander verbunden.