Ehrenamtliches Engagement spielt häufig eine große Rolle in der Erhaltung der zahlreichen Baudenkmale in Sachsen-Anhalt. Seit 2018 betreut der Verein Altstadt Wettin ein Ackerbürgergehöft im Zentrum der Stadt, das vom Abriss bedroht war. Der langestreckte doppelstöckige Bau mit repräsentativer Fassade zur Straße hin wurde in der zweiten Hälfte des 16. oder im beginnenden 17. Jahrhundert erbaut. Die Besitzer waren wohlsituierte Angehörige der Wettiner Bürgerschaft, was auch ein kleines Sitznischenportal belegt, das um 1550 entstanden sein dürfte. Die Geschichte des Hauses beziehungsweise die seiner Besitzer lässt sich über Schriftquellen bis in die Zeit des ausgehenden Dreißigjährigen Krieges zurückverfolgen.