Schon die alten Ägypter mit "sitzenden Tätigkeiten" litten unter Rücken- und Gelenkproblemen. Das haben Wissenschaftler des tschechischen Nationalmuseums in Prag herausgefunden. Das Team um Petra Brukner Havelková untersuchte die Knochen von 69 erwachsenen Männern, die zwischen 2700 und 2180 vor Christus in der Nekropole von Abusir in Ägypten bestattet worden waren. 30 der Männer waren Schriftgelehrte.