Das Tragen schwerer Ringe habe damals unter Geistlichen nicht als Foltermethode gegolten, sondern als freiwillige Selbstgeißelung, hieß es weiter in der Mitteilung der Altertumsbehörde. Man habe damals geglaubt, "dass je mehr eine Person auf Vergnügen verzichtet, und sogar den Körper quält, desto höher die Seele in spirituelle Höhen aufsteigt".



Der Fund der toten Nonne sei ein weiterer Ausdruck extremer Askese, der unter byzantinischen Mönchen – und wie man nun sieht, offenbar auch Nonnen – weit verbreitet gewesen sei. Die Mönche hätten sich damals mitunter selbst körperlichen Schaden zugefügt. Zu den Formen der Kasteiung gehörten langes Fasten, sich in schwere Ketten legen, Schlafentzug oder Gefangenschaft in engen Räumen. "In einigen Fällen warfen die Mönche sich selbst in ein Feuer oder vor Raubtiere", heißt es in der Mitteilung.