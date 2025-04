Die Ergebnisse der Modelle weisen nun darauf hin, dass die Frühzeit der Erde neu gedacht werden muss. Anders als bisher angenommen, scheint sich die chemische Zusammensetzung der Protokruste kaum von der späteren Oberfläche zu unterscheiden. "Unsere Forschung zeigt, dass die chemischen Signaturen, die wir in kontinentaler Kruste sehen, in der frühesten Periode der Erde entstanden sind – unabhängig davon, wie sich die Oberfläche des Planeten verhielt", sagte Studienleiter Simon Turner von der Fakultät für Natur- und Ingenieurwissenschaften der australischen Macquarie University.

"Diese frühe Kruste wurde durch eine Kombination aus Meteoriteneinschlägen bis vor etwa 3,8 Milliarden Jahren, sich ablösenden Krustenstücken und beginnenden Plattenbewegungen neu geformt und reicher an Siliziumdioxid gemacht", so Turner weiter. Die erste Kruste brach demnach wahrscheinlich in Stücke, die in einigen Gebieten dicker wurden und die Anfänge der Kontinente bildete. Und bis heute Erdbeben wie aktuell in Myanmar auslösen.