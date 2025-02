Sie fallen 375/376 in Europa ein, zerschlagen die Reiche der Ostgoten und Westgoten und lösen die germanische Völkerwanderung aus, die zum Niedergang des Römischen Reiches führt. Unter ihrem König Attila beherrschen sie ein Reich, das von der Wolga bis zum Rhein reicht. Sie plündern Italien, bedrohen Rom und werden schließlich 451 in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im heutigen Frankreich geschlagen. Nach Attilas Tod 453 verschwinden sie allmählich im Dunkel der Geschichte – die Hunnen.

Bildrechte: IMAGO / Dreamstime

Obwohl kaum ein anderes Volk die spätantike Geschichte Europas in so kurzer Zeit derart stark beeinflusst hat, war Herkunft und Ethnizität des Reitervolks der Hunnen lange Zeit umstritten. Das gilt insbesondere für die Frage, ob die Hunnen von den Xiongnu abstammten – einem antiken Stammesverband von Reiternomaden, deren Steppenreich zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 1. Jahrhundert n. Chr. weite Teile Zentralasiens beherrschte. Ungeklärt blieb dabei vor allem, was in den etwa 300 Jahren zwischen der Auflösung des Xiongnu-Reiches und dem Auftauchen der Hunnen in Europa geschah.