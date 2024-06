Die Fürstengräber von Eberdingen-Hochdorf und Asperg-Grafenbühl mit ihren Goldfunden und kunstvollen Bronzegefäßen zählen zu den reichsten Bestattungen der deutschen Vorgeschichte. Es wurde bereits lange vermutet, dass die zwei Fürsten, etwa zehn Kilometer voneinander entfernt begraben, biologisch miteinander verwandt waren. Eine neue genetische Analyse keltischer Grabhügel aus der Zeit um 500 vor Christus des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig hat diese Vermutung nun bestätigt.

Für die genetischen Analysen wurden Zähne und Schädelknochen des Innenohrs von 31 Individuen mit modernsten Methoden entnommen. Die verbliebene DNA wurde sequenziert, um ihr Genom zu rekonstruieren. Die zwei zentralen Bestattungen heben sich durch ihre enge Verwandtschaft vom Rest der Gruppe ab. Das Forschungsteam hat alle Verwandtschaftsverhältnisse, die in Frage kommen, untersucht: Brüder, Halbgeschwister, Großvater und Enkel sowie Onkel und Neffe. "Auf der Grundlage der ziemlich genauen Sterbedaten, der Schätzungen des Alters zum Zeitpunkt des Todes und der genetischen Ähnlichkeit der beiden Fürsten kommt nur ein Szenario als Onkel und Neffe in Betracht. Genauer: Die Schwester des Hochdorfer Fürsten war die Mutter des Asperger Fürsten", erklärt Stephan Schiffels vom Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.