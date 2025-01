Bildrechte: IMAGO/UIG

Anthropologie Keltische "Frauenpower" im Großbritannien der Eisenzeit

16. Januar 2025, 14:57 Uhr

Die Kelten im Großbritannien der Eisenzeit waren "matrilokal" organisiert. Das heißt, Männer zogen in die Gesellschaft ihrer Frauen und auch das Land wurde in weiblicher Linie vererbt. Das ist das Ergebnis einer bahnbrechenden DNA-Studie unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.