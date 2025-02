Die Anwendungsmöglichkeiten für 3D-Formate sind den Forschenden zufolge immens. So ließen sich historische Bauwerke per VR-Brille oder Smartphone virtuell in 3D erkunden. Man könnte auch mit Hilfe von historischen Rekonstruktionen virtuelle Zeitreise unternehmen. "Touristen, die sich beispielsweise Jena anschauen, hätten sogar die Möglichkeit, nicht mehr erhaltene Orte nacherleben", sagt Münster. "Selbst ein einfacher Stadtrundgang kann so zu einer spannenden Zeitreise durch dreidimensionale Räume werden."