Antike DNA Epidemie unwahrscheinlich: Kein Massensterben durch die Pest in der Jungsteinzeit

11. September 2024, 11:47 Uhr

Schwedische Forscher zeigten vor Kurzem: Die Pest zirkulierte bereits in der Jungsteinzeit in Europa. Ein deutsches Team schränkt nun ein: Offenbar war der Erreger noch nicht so gefährlich wie im Mittelalter.