Das Forscherteam untersuchte die Überreste von 64 geopferten Kindern, die mehrheitlich zwischen den Jahren 800 und 1000 unserer Zeit in einer unterirdischen Kammer, einem früheren Chultún (Wasserzisterne), in der Maya-Stadt Chichén Itzá bestattet wurden. Anhand der Gen-Analysen stellten die Wissenschaftler fest, dass alle 64 untersuchten Kinder männlich waren, aus der lokalen Bevölkerung stammten und wenigstens ein Viertel von ihnen mit wenigstens einem anderen Kind eng verwandt war. Unter den geopferten Knaben wurden auch zwei eineiige Zwillingspaare identifiziert. Die Ergebnisse deuten den Studienautoren zufolge darauf hin, dass verwandte männliche Kinder wahrscheinlich paarweise gezielt für Opferrituale ausgewählt wurden.

Die Forscher verweisen in dem Zusammenhang darauf, dass männliche Zwillinge in den Schöpfungsmythen und im spirituellen Leben der alten Maya einen besonderen Platz einnahmen. Im heiligen Buch Popol Vuh, dessen Vorläufer 2.000 Jahre zurückreichen, sind Zwillingsopfer ein zentrales Thema. Hier steigen die Göttlichen Zwillinge Hunahpú und Ixbalanqué in die Unterwelt hinab, um ihren Vater und Onkel, die ebenfalls Zwillinge waren und von den Göttern nach einem Fußballspiel geopfert wurden, in wiederholten Zyklen von Opferung und Wiedergeburt zu rächen.