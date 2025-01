Forscher vom Francis Crick Institute in London haben ein neues Verfahren entwickelt, dass es ermöglicht, die Unterschiede zwischen genetisch ähnlichen Gruppen genauer zu messen. So konnten sie unbekannte Details über die Migration in Europa im ersten Jahrtausend nach Christus aufdecken. Dazu untersuchten sie das Erbgut von 1.500 Menschen, die vom Jahr 1 bis 1000 unserer Zeitrechnung lebten – eine Ära, die die Eisenzeit, den Fall des Römischen Reiches, die frühmittelalterliche "Migrationsperiode" und die Wikingerzeit umfasst. Dabei konnten sie drei große Wellen menschlicher Wanderungen in unserer Nähe ausmachen.