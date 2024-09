Experten vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt untersuchen die Stätte in Quedlinburg derzeit intensiv. Historisch nachweisbar ist der Galgen auf dem ehemalige Galgenberg am heutigen Lehofsweg seit 1662. Zahlreiche Funde menschlicher Skelette und Skelettteile belegen die Ausübung der Todesstrafe an diesem Platz, der 1809 aufgegeben wurde.